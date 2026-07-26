Kızarmış tavuk restoranı sektöründe 2025 yılında yaşanan genel büyüme, Popeyes’ın dev bayilerinden Sailormen Inc. şirketinin finansal sıkıntıya düşmesini ve Ocak 2026’da iflas başvurusunda bulunmasını engelleyemedi. Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle tüm restoran lokasyonlarını elden çıkarma kararı alan şirket, iflas sürecinde bünyesindeki şubelerin satışını ve kapatılma işlemlerini tamamladı.

ORLONDO ŞUBELERİ İÇİNYENİ SATIŞ ONAYI

Miami’deki ABD Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi Yargıcı Robert A. Mark, 23 Temmuz tarihinde Sailormen’in Orlando bölgesindeki 23 Popeyes restoranının SBH Foods PLK LLC şirketine 2,67 milyon dolara satışını onaylayan kararı imzaladı.

Sailormen, daha önce RFI Ventures LLC ile bu restoranların 2,5 milyon dolara satışı için anlaşmış ancak alıcının 12 Temmuz’a kadar işlemleri tamamlayamaması üzerine SBH Foods PLK ile yeni bir anlaşma sağlanmıştı.

The Street'te yer alan habere göre, Sailormen, 23 Haziran 2026 tarihinde de 97 restoranın satışı için mahkeme onayı almıştı.

Bu kapsamda Georgia’daki 5 lokasyon SBH Foods PLK’ye, 50 lokasyon Pulse Restaurant Group’a, Miami bölgesindeki 16 restoran markanın ana şirketi Popeyes Louisiana Kitchen’a ve West Palm Beach’teki 3 restoran ise 61 Biscuits şirketine devredilmişti.

SATILAMAYAN 39 RESTORAN KAPANDI

Interfoods of America Inc.’in tamamen sahip olduğu Miami merkezli Sailormen, satılamayan 39 restoranını ise kapatmak zorunda kaldı. Başarısız satış girişimleri, kredi imkanlarındaki temerrütler, dava süreçleri ve şube kapatmaları nedeniyle Bölüm 11 iflas korumasına başvuran şirket, yıllık 1 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamak amacıyla karsız lokasyonların kira sözleşmelerini feshetti.

Mahkeme, şirketin Florida ve Georgia’daki toplam 22 gayrimenkul kira sözleşmesinin iptalini onayladı.

1987 yılında 10 lokasyonla kurulan ve kriz öncesinde Florida ile Georgia’da 136 restorana ve yaklaşık 2 bin 900 çalışana sahip olan Sailormen, sistemdeki en büyük yerel Popeyes bayilerinden biri konumundaydı.

Küresel çapta 2 bin 700’den fazla restoranı bulunan ana şirket Popeyes Louisiana Chicken Inc. ise bu iflas sürecinden doğrudan etkilenmedi.