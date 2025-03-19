Seyahatlerinde uçak kullanan yolcular, zaman zaman riskli hareketleri nedeniyle hava yolu şirketleri tarafından yasaklanabiliyor... Ancak bu seferki farklı; 27 yaşındaki model Gracie Bon, kalçalarının uçak koltuklarına sığmaması sebebiyle uçuşlardan men edildiğini iddia etti.

Bon, "Bugün bir uçağa bindim ve birinci sınıfta uçmama rağmen sığamadım. Büyük beden kadınların da rahatça seyahat edebilmesi için hava yollarının düzenleme yapması gerekiyor. Bu benim suçum değil" dedi.

ÖZEL JETLE SEYAHAT ETMEYE BAŞLADI

Bazı hava yollarının ek koltuk ücreti ödemeyi reddettiği için kendisini uçurmaktan vazgeçtiğini öne süren Bon, bu durumun ona lüks seyahatin kapısını araladığını söyledi: "Bazı hava yolları beni yasakladı, bu yüzden artık sadece özel jetle uçuyorum."

Özel jetlerdeki geniş alan, lüks yemekler ve konforlu koltuklar sayesinde rahat ettiğini belirten Bon, "10 saatlik uçuşta tek isteğim bol bol yemek" dedi. Ayrıca VIP banyo imkanını çok sevdiğini ve üç saat boyunca "bir kraliçe gibi" uyuduğunu aktardı...

"HAVA YOLU YASAĞI BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Özel jetle seyahat etmenin faydalarını saymakla bitiremeyen Bon, "Hava yolu yasağı başıma gelen en iyi şey. Bu sayede özel jetle seyahat etmeye başladım" dedi. Ancak sosyal medyada bazı takipçileri, "Hava yolları seni yasaklamadı, sadece ikinci bir koltuk satın alman gerektiğini söylediler" diyerek iddiasına tepki gösterdi.