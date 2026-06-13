Tony Popovic, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Popovic, her Dünya Kupası maçının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rakibinizin kim olduğu fark etmeksizin, her zaman iyi başlamak istersiniz. Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Türkiye’ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz. Maç saatine hazır olacağız."

Popovic, "Avustralya futbolunun saygı görmediğini söylemiştiniz, Hakan Çalhanoğlu da Türkiye’nin üstün olacağını söyledi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna, "Bu yorumlara saygı duyuyorum, soru sorduğunuzda oyuncular istediği şekilde cevap verecektir, onlar da kazanmak istiyor. Türkiye’nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var. Bizim yapacağımız şey bu beklentilerin aksini çıkarmak. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

'TÜRKİYE ÇOK TUTKULU TAKIM'

Tony Popovic, Türkiye'de en dikkat edecekleri oyuncuların sorulması üzerine, "Çalhanoğlu ve Arda Güler var ama pek çok başka isim de söyleyebilirim. Çok güçlü bir ekip, tek tek ve birlikte ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Montella geldikten sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar ve çok tutkulu bir takım, Türk halkı futbolu çok seviyor, Türkiye’nin taraftarları da çok tutkulu. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Türkiye’yi analiz ettik, kendimizi de düşünmemiz gerek, nasıl onlara sorun çıkarabiliriz, Avustralya futbolunu nasıl dünyaya güzel sunarız, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

'KUVVETLİ BİR EKİP'

Popovic, "Teknik direktör Vincenzo Montella ile Türk milli takımında nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı: "Güven oluştu, Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar, elde ettikleri sonuçların da faydası oldu, Montella ile önemli başarılar elde ettiler. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor. Çok pozitif bir futbolları var. Pek çok insan bizden bir şey beklemiyor, kendi ülkemiz hariç ama biz buna alışığız, yine de yarın iyi bir futbol oynayıp Avustralya futbolunun neler yapabileceğini göstereceğiz."