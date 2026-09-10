İlk sezonuyla izleyicinin ilgisini çeken “Yeraltı” dizisinde yeni sezon hazırlıkları sürerken, oyuncuların okuma provasından yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen okuma provasında bazı oyuncuların oldukça sıkışık şekilde oturması dikkat çekti. Başrol oyuncularının ise daha rahat kanepelerde oturduğu görülen görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Oturma düzeni üzerinden yapılan yorumlarda, oyuncular arasındaki koşulların neden bu kadar farklı olduğu gündeme geldi. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler, yeni sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosundan bağımsız olarak başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

YENİ İSİMLER DE EKİBE KATILDI

Öte yandan yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer de “Yeraltı” kadrosuna dahil oldu. Yeni oyuncuların katılımıyla hikâyedeki dengelerin nasıl değişeceği merak edilirken, dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.