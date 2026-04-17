İspanya’nın kuzeyindeki en yoğun ikinci hava ulaşım merkezi olan Santiago-Rosalia de Castro Havalimanı, pist yenileme çalışmaları kapsamında 23 Nisan ile 27 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyonlarını tamamen durduruyor.

Havalimanı işletmecisi Aena tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca euro bütçeli yenileme projesi nedeniyle beş hafta boyunca havalimanına hiçbir uçuş gerçekleştirilemeyecek. Bu durumun, özellikle bahar aylarında yoğunlaşan "Aziz Yakup Yolu" (El Camino de Santiago) hacılarını ve bölge turizmini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

Aena, biletli yolcuların rezervasyon işlemleri ve güncel uçuş bilgileri için ilgili havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Bu süreçte bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler için şu alternatifler sunuluyor:

A Coruna Havalimanı: Bölge merkezine 64 km mesafede (yaklaşık 1 saatlik sürüş mesafesi).

Vigo Havalimanı: Bölgeye yaklaşık 88 km uzaklıkta.