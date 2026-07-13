2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan yalnızca yeşil sahada değil, dev şirketlerin sosyal medya hesaplarında da zirve yaptı. Çeyrek finaldeki kritik İngiltere - Norveç mücadelesi öncesi, havacılık sektörünün iki devi arasında yaşanan eğlenceli "logo iddiası" sosyal medyanın gündemine oturdu.

'KAZANAMAYACAĞNIZ İDDİAA GİRMEYİN' DEDİ

Norveç’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Norwegian Air, zorlu maç öncesinde Instagram üzerinden İngiliz rakibi British Airways’e meydan okudu. Norwegian, "Norveç kazanırsa bir günlüğüne profil logonuzu bizimkiyle değiştirin. İngiltere kazanırsa biz aynısını yapacağız" diyerek fitili ateşledi. İngiliz devinin yanıtı ise gecikmedi: "Kazanamayacağınız iddialara girmeyin."

MAÇ BİTİNCE LOGOLAR DEĞİŞTİ

Yeşil sahada nefes kesen çeyrek final mücadelesinde gülen taraf, Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran İngiltere oldu.

Maçın ardından gözler Norwegian Air’in sosyal medya hesaplarına çevrildi. Norveçli şirket, büyük bir centilmenlik örneği sergileyerek iddianın arkasında durdu ve Instagram profilindeki kendi logosunu kaldırıp yerine geçici olarak British Airways logosunu yerleştirdi.

Rakibini tebrik eden havayolu şirketi, yaptığı paylaşımda "Bir iddia bir iddiadır" notunu düşerek takipçilerinden büyük alkış topladı. İki dev şirketin bu tatlı atışması, turnuvanın unutulmaz reklam stratejilerinden biri olarak hafızalara kazındı.