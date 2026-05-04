Avrupa Birliği’nin, PFAS adı verilen ve “kalıcı kimyasallar” olarak bilinen maddelere karşı yeni kısıtlamalar hazırladığı bildirildi. Bu düzenlemelerin, bazı ev aletlerinde kullanılan bu bileşenlerin tamamen yasaklanmasına kadar gidebileceği ifade ediliyor.

PFAS NEDİR VE NEDEN TARTIŞILIYOR?

PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler), doğada çok zor parçalanan ve bu nedenle “ebedi kimyasallar” olarak anılan bir grup maddeyi kapsıyor. Bu kimyasalların toprakta, suda ve insan vücudunda birikebildiği belirtiliyor. Uzmanlar, bazı PFAS türlerinin hormon sistemini etkileyebileceği, bağışıklık sorunlarına yol açabileceği ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirilebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

HAVA FRİTÖZLERİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

PFAS tartışmasının ev aletlerine yansıyan kısmında özellikle hava fritözleri (air fryer) öne çıkıyor. Sorunun, birçok modelde kullanılan yapışmaz iç kaplamalardan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

YASAK İNOVASYONU YAVAŞLATABİLİR

Sektör temsilcileri ise olası bir yasağın, ev aletleri pazarında ciddi etkilere yol açabileceğini savunuyor. Alternatif malzemelerin henüz tam olarak gelişmediği, bu nedenle yeni ürünlerin daha pahalı ve daha yavaş geliştirilebileceği ifade ediliyor.

YENİ NESİL 'PFAS'SIZ' MODELLER

Buna karşın piyasada PFAS içermeyen yeni hava fritözleri de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle seramik kaplamalı modeller öne çıkıyor. Bu ürünlerin çevresel açıdan daha güvenli olduğu ve temizliğinin daha kolay olduğu belirtilse de, bazı testlerde ısı kontrolü ve pişirme performansının geleneksel modellere göre daha değişken olabildiği ifade ediliyor.