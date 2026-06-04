İş ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS), Beauty Pie Super Healthy Hair Magic Smoothing Heat Shield Sprey adlı ürünün bazı partilerinde ciddi mikrobiyolojik risk tespit edildiğini duyurdu.

BAKTERİ ÜREMESİNE UYGUN BİR ORTAM

Kurum, 3094A parti numaralı ürüne ilişkin yapılan incelemelerde, ürünün zamanla koruyucu etkinliğini kaybettiğini ve bunun Pseudomonas aeruginosa bakterisinin üremesine uygun bir ortam oluşturabileceğini bildirdi.

CİDDİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR

Açıklamada, söz konusu mikroorganizmanın özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler için risk oluşturabileceği ve ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

TÜKETİCİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİLDİ

Üretici Beauty Pie Limited ise ilgili partinin piyasadan çekildiğini ve geri çağırma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Şirket, etkilenen tüketicilerle doğrudan iletişime geçildiğini bildirdi.

Ürünün 11 Aralık 2024 ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında satışta olduğu belirtildi.

‘ZAMANLA ETKİNLİĞİNİ KAYBETMEKTE’

Şirket açıklamasında, “3094A numaralı parti mikrobiyolojik risk taşımaktadır. Yapılan testler, ürünün zamanla etkinliğini kaybettiğini ve bunun bakteri üremesine yol açabileceğini göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

HOŞ KOKUSUYLA BEĞENİ TOPLUYORDU

Öte yandan, ürünün çevrim içi platformlardaki kullanıcı yorumlarında saç bakım rutininde sıkça kullanıldığı, hafif yapısı ve hoş kokusuyla beğeni topladığı görülüyordu.

FİRMA İLE İLETİŞİME GEÇİN ÇAĞRISI

OPSS, tüketicilere ilgili parti numarasına sahip ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için üretici firma ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.