Londra’dan sadece bir buçuk saat uzaklıkta bulunan, yıllar önce pek tanınmayan ve huzurlu bir sahil kasabası olan İngiltere'ni sahil kasabalarından biri olan Deal, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor. 2024 Kasım ayında yaşanan bir gelişme, hem yerel halkı hem de turistleri derinden etkiledi.

Deal Castle Beach’teki su kalitesi, Çevre Ajansı’nın (EA) son incelemeleri sonrası ciddi bir düşüş yaşadı ve "yeterli" olan derecelendirme, "kötü"ye geriledi. Bu değişiklik, deniz suyundaki E. coli ve bağırsak enterokoklarının seviyelerinin arttığını gösteriyor. Yeni derecelendirme, tam 12 ay boyunca geçerli olacak ve bu durum, özellikle yaz aylarında plajı ziyaret eden turistler için büyük bir hayal kırıklığına yol açabilir.

Su kalitesinin düşmesi, kasabanın yaz etkinliklerini de etkilerken, kasabanın önemli bölgelerine, yüzmenin yasak olduğu uyarı işaretleri yerleştirildi. Yaz aylarında gelen turistlerin sayısı genellikle kış mevsiminde hayatta kalmalarını sağlayan yerel işletmeler için büyük önem taşıyor. Yeni su kalitesi derecelendirmesi, bu yaz denize girenlerin sayısını ciddi şekilde azaltabilir ve bu durum, özellikle denize dayalı iş yapan yerel işletmeleri olumsuz etkileyebilir. Bu çevresel olumsuzluk nedeniyle hem bölgedeki sakinler için hem de turistlerin ilgisine dayalı olarak iş yapan yerel işletmeler için zorlayıcı bir dönemin habercisi. Yeni su kalitesi derecelendirmesi, kasaba ekonomisini ve yaz aylarındaki ziyaretçi akışını ciddi şekilde etkileyebilir.

TÜRKİYE'DE DE BENZER DURUM YAŞANDI

Turizm açısından önemli olan kıyı bölgelerinde, su kirliliği ve çevresel faktörler nedeniyle su kalitesi zaman zaman düşüş gösterdi Marmara Denizi’nde meydana gelen “deniz salyası” sorunu, büyük bir çevre felaketi olarak dikkat çekmişti. 2021 yılında Marmara Denizi’ndeki salya, suyun oksijen seviyesini düşürerek deniz canlılarını tehdit etti. Bu durum, kıyı boyunca yaşayan insanları ve turizm sektörünü olumsuz etkilerken turistlerin deniz aktivitelerine olan ilgileri azaldı. Öte yandan balıkçılar da bu kirlilikten olumsuz etkilenerek geçimlerini zorlaştıran bir duruma düştü. Bunun dışında, Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi turistik bölgelerde, yoğun kentsel büyüme, inşaat faaliyetleri ve düzensiz atık yönetimi nedeniyle deniz suyu kalitesi zaman zaman tehlike altına giriyor. Bu bölgelerdeki yerel yönetimler ve çevre kuruluşları, deniz suyu kalitesini korumak ve turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli denetimler yapıyor.