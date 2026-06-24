Avrupa'da yaz sezonunun resmi başlangıcı, kıyı turizmini ve halk sağlığını tehdit eden ciddi bir biyolojik gelişmeyle gölgelendi.

Hızlı iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki anormal artış nedeniyle, İspanya başta olmak üzere Avrupa kıyılarının birçok noktasında tehlikeli "Vibrio" bakterisi tespit edildi. Gelişme üzerine pek çok popüler plaj geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Medyada sıklıkla "et yiyen bakteri" olarak adlandırılan Vibrio, doğal olarak deniz ve acı sularda, özellikle sığ kıyı bölgelerinde ve haliçlerde yaşayan bir su mikroorganizmasıdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu bakterinin bazı türlerinin deniz ürünlerinde de bulunabileceğini; akut gastroenteritten (mide-bağırsak iltihabı) yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlara kadar geniş bir yelpazede hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, özellikle Vibrio vulnificus ve Vibrio parahaemolyticus türlerinin büyük bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.

Uzuv kaybına yol açabiliyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yoğun sıcak hava dalgalarının yaşandığı yaz dönemi boyunca enfeksiyon riskinin ciddi oranda artacağı konusunda resmi bir uyarı yayınladı.

Bakteri, insan vücuduna genellikle çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi ya da vücuttaki açık yaraların enfekte deniz suyuyla teması yoluyla bulaşıyor. Şiddetli vakalarda yara çevresindeki yumuşak dokunun hızla tahrip olmasına (nekrotizan fasiit) neden olan bakteri, kan dolaşımına karışarak sepsise (kan zehirlenmesi) de yol açabiliyor. Klinik tablonun ağırlaştığı bu durumlarda, hekimler hastanın hayatını kurtarabilmek için enfekte olan uzuvların ampütasyonuna (kesilmesine) başvurmak zorunda kalabiliyor.

Ekonomiye milyarlarca dolarlık tehdit

Çevre uzmanları, patojenlerin bu denli hızlı yayılmasının temel nedenini; yüksek su sıcaklıkları ve endüstriyel atıkların su kaynaklarında yarattığı ekolojik dengesizlik olarak açıklıyor. Düşük tuzluluk oranına sahip sıcak sular, bu bakteriler için ideal bir üreme ve kuluçka ortamı sunuyor.

İnsan sağlığına yönelik bu doğrudan tehdit, kıyı ülkelerinin ekonomilerini de ciddi şekilde sarsma potansiyeline sahip. Sezonun en yoğun döneminde plajların kapatılması ve tatil merkezlerinin güvenlik itibarının zedelenmesi, tamamen kıyı şeridi güvenliğine bağlı olan milyarlarca dolarlık Avrupa plaj turizm endüstrisini büyük bir finansal kayıpla karşı karşıya bırakıyor.