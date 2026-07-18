Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yurt dışı tatil rotalarını Güneydoğu Asya’ya çeviren turistleri, Tayland’da sıkı çevre denetimleri ve yüksek para cezaları bekliyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü turizm destinasyonu, deniz ekosistemini korumak adına ulusal deniz parklarında belirli güneş kremlerinin kullanımını yasakladı.

KARTPOSTAL GÖRÜNTÜSÜNÜ KORUMAK İÇİN RADİKAL KARAR

Turizm yoğunluğunun çevre üzerinde yarattığı tahribatı engellemek isteyen Tayland yönetimi, cennet plajları ve mercan resiflerini koruma altına almak amacıyla radikal bir adım attı. Ülke genelindeki ulusal deniz parklarında uygulamaya konulan yasağa uymayan turistlere yüklü miktarda para cezası kesilebilecek ancak yetkililer, yasağın tüm güneş koruyucuları kapsamadığını; bronzlaşmak isteyen tatilcilerin yalnızca mercanlara zarar vermeyen çevre dostu ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

DENİZ YAŞAMINI TEHDİT EDİYOR

Yasak kararı, özellikle güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarını filtrelemesi için kullanılan ancak deniz altı florasına büyük zarar veren belirli kimyasal bileşikleri hedef alıyor. Yasak kapsamına alınan maddeler şunlar:

Oksibenzon

Oktinoksat

4-metilbenziliden kafur

Butilparaben

BİLİM İNSANLARI UYARDI

Araştırmacılar, kozmetik ürünlerde sıkça yer alan bu kimyasalların deniz yaşamı üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda hemfikir. Bilimsel veriler, bu maddelerin mercan resiflerinin yapısını bozduğunu, larvaları yok ettiğini, üreme sistemlerini engellediğini ve mercanların kitlesel olarak beyazlamasına yol açtığını ortaya koyuyor.

Hassas bir cilde sahip olan ve tatile çıkmaya hazırlanan gezginlerin, Tayland seyahatlerinde cezai işlemlerle karşılaşmamaları ve bütçelerini güvenceye almaları için mineral filtreli ve "mercan dostu" (ocean-friendly) sertifikasına sahip güneş kremlerini tercih etmeleri gerekiyor.