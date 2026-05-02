İsmet Başusta (61) yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak Porsuk Çayı'na devrildi. Kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta'nın (63) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan sürücü İsmet Başusta, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Emine Başusta'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.