Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleşecek ve kentin Kurtuluş Günü olan 2 Eylül’de başlayacak…

Porsuk Nehri’ni merkeze alan festival, müzikten sinemaya, tiyatrodan dansa, sergilerden atölyelere, spordan söyleşilere uzanan programıyla farklı ülkelerden sanatçıları Eskişehir’de bir araya getirecek.

Program, Adalar Mevki/Köprübaşı’nda, görkemli bir kara ve nehir korteji, ardından Hakan Yılmaz’ın mapping gösterisi ve Kemal Kaya Batmaz’ın DJ performansıyla başlayacak…

‘Nehri koruyacağız’

Festival Direktörü ve Sözcüsü Murat Danacı da Porsuk nehrinin Eskişehir’in en önemli kent simgelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ‘’Porsuk’u, şehrin yaşayan bir atardamarı olarak festivalimizin merkezine taşıdık. Festival boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerin büyük bölümü Porsuk Nehri’nin çevresinde hayat bulacak. Festivalimizin amacı yalnızca eğlenmek değil; Porsuk’un değerini bilmek, onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi önemli bir sorumluluğu da üstleniyoruz.’’

Mor ve ötesi konseriyle sona erecek

Sanatın farklı dallarından birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin 6 Eylül’deki kapanışı ise, Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı Ödülü Takdim Töreni’nin ardından Mor ve Ötesi’nin Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’yla birlikte gerçekleştireceği senfonik konserle gerçekleşecek.

‘Her yaşa hitap ediyor’

Festivalin basın toplantısında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şu açıklamayı yaptı:

‘’Porsuk’un eşsiz atmosferinde şehrimizin güzelliklerini birlikte paylaşacağımız, her yaştan vatandaşımıza hitap eden dopdolu bir festival hazırladık. Bu festival, Eskişehir’in sanat ve kültür dünyasını ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak için önemli bir fırsat. Tüm Eskişehirlileri ve kentimize gelecek misafirlerimizi bu tarihi ilk festivalin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Eskişehir bizim için festival!”

Tüm etkinlikler ücretsiz

Kentparka, Sümerpark, Adalar Mevkii, Köprübaşı ve İskele26’da düzenlenecek, tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Açık hava etkinliklerinin yanı sıra ödüllü birçok tiyatro oyunu da Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binasında sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin ‘Nehir Sineması’ bölümünde de “Bildiğin Gibi Değil”, “Aile Arasında” ve “Neşeli Günler”in açık hava gösterimleri gerçekleştirilecek.

Müzik programı ise alternatif rocktan caz ve dünya müziğine, orkestra performanslarından DJ setlerine uzanan renkli bir çizgide ilerlietecek.