Ülkenin doğusundaki Valencia bölgesinde yürütülen çalışmada, zararlı böcekleri ortadan kaldırmak için doğadaki avcı böceklerden yararlanıldı. Araştırmacılar, uğur böcekleri gibi faydalı canlıların sayısını artırarak portakal bahçelerinde doğal bir koruma sistemi oluşturmayı hedefledi. Avrupa Birliği destekli araştırmanın sonuçları, tarımda kimyasal ilaçlara bağımlılığı azaltabilecek yeni bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

AĞAÇLARIN ARASINA ÖZEL BİTKİLER EKTİLER

Araştırmacılar, portakal bahçelerinde uğur böceklerinin ve diğer faydalı böceklerin yaşayabileceği uygun alanlar oluşturdu. Bunun için ağaçların çevresine, bu canlılara barınak sağlayan ve beslenmelerine yardımcı olan bitkiler yerleştirildi.

Özellikle zararlı böceklerin henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde faydalı böceklerin bahçede kalabilmesi amaçlandı. Bu nedenle böceklerin besin bulmakta zorlandığı zamanlarda polen desteğinden de yararlanıldı.

Böylece uğur böceklerinin sayısının zararlı böcekler çoğalmadan önce artması sağlanmaya çalışıldı. Doğal avcıların bahçede daha erken yerleşmesi, zararlıların yayılmasını kontrol altında tutmak için önemli bir avantaj oluşturdu.

Çalışmada yer alan Biobest şirketinin araştırma ve geliştirme bölümünden Profesör Apostolos Pekas, Valencia'daki denemelerde bu yöntemle ürünlerin kimyasal böcek ilaçlarına ihtiyaç duyulmadan korunabildiğini belirtti.

KİMYASAL İLAÇ KULLANMADAN KORUMA SAĞLANDI

Uğur böcekleri, tarım alanlarında yaprak bitleri gibi zararlılarla beslenmeleri nedeniyle doğal mücadelede önemli bir yere sahip. Ancak bu canlıların bahçelerde yeterli sayıda bulunabilmesi için uygun yaşam koşullarının oluşturulması gerekiyor.

Valencia'daki çalışmada da yalnızca zararlı böceklerin ortaya çıkmasını beklemek yerine, faydalı böceklerin önceden bahçeye yerleşmesini sağlayacak bir düzen kuruldu.

Araştırmacılar, bu yaklaşımın kimyasal böcek ilacı kullanımını azaltırken tarım alanlarındaki biyolojik çeşitliliği de destekleyebileceğini belirtiyor.

İspanya'daki portakal bahçelerinde daha önce yürütülen araştırmalar da ağaçların arasındaki çiçekli bitki örtüsünün zararlılarla mücadele eden doğal düşmanların sayısını artırabildiğini göstermişti. Yeni denemeler ise bu canlılara barınma ve beslenme imkânı sunmanın, portakal üretiminde ilaçsız mücadele için uygulanabilir bir yöntem olabileceğini ortaya koydu.