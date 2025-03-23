19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. Kararın ardından İmamoğlu'nun götürüleceği cezaevi de belli oldu.

Yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 48 şüpheli tutuklanırken, 44'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV EKRANLARINDAN SESLENDİ

BİR DESTEK DE PORTAKAL'DAN

Çok sayıda ünlü isim İmamoğlu için destek çağrısı yaparken içlerinden en dikkat çekenlerden biri Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'na 'arkadaşım' diye seslenen Portakal, "Bugünler elbet geçecek" ifadelerini kullandı.

Portakal sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı;

Bugünler de elbet geçecek arkadaşım @ekrem_imamoglu biraz zaman alacak o kadar. Hak, hukuk ve adalet herkes için.

SINIF ARKADAŞLARI OLDUKLARI BİLİNİYORDU

Daha önce Portakal, Ekrem İmamoğlu için, "Aynı diplomadan bende de var. Ekrem İmamoğlu ile aynı okuldan mezunuz, üniversiteden sınıf arkadaşım." ifadelerini kullanmıştı.