Güney Afrikalı 16 yaşındaki lise öğrencisi Kiara Nirgin, portakal ve avokado kabuklarını kaynatarak endüstriyel muadillerinden daha yüksek su tutma kapasitesine sahip organik bir polimer geliştirdi. Ton maliyeti sentetik polimerlere kıyasla yaklaşık 50 kat daha ucuz olan bu biyolojik malzeme, kurak bölgelerde toprağın nemini korumak için yüksek potansiyel sunuyor.

PORTAKAL KABUKLARINDAN ÜRETİLEN BİYO-POLİMER NASIL ÇALIŞIYOR?

Pahalı ve doğada çözünmeyen sentetik akrilik polimerler yerine gıda atıklarına yönelen Nirgin, pektin oranı yüksek portakal kabuklarını avokado kabuklarıyla karıştırarak güneşte kurumaya bıraktı. Güneşin ultraviyole ışınları ve ısı yardımıyla elde edilen malzeme, hiçbir karmaşık tesise veya pahalı kimyasal reaktife ihtiyaç duyulmadan hazırlandı.

LABORATUVAR TESTLERİNDE HANGİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ?

Yapılan karşılaştırmalı testlerde doğal malzeme sıvının yüzde 76,1'ini emerken, tonu 3 bin doları bulan endüstriyel akrilik polimer yüzde 74,7 seviyesinde kaldı. Kendi ağırlığının yaklaşık 300 katı kadar suyu bünyesinde tutabilen bu tamamen biyolojik bozunur malzemenin ton üretim maliyeti ise sadece 30 ila 60 dolar arasında hesaplandı.

BULUŞ HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI VE NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

Geliştirdiği projeyle Google Bilim Fuarı'nın birincisi seçilerek 50 bin dolarlık ödülün sahibi olan çalışma, ucuz tarımsal çözümler için önemli bir model oluşturuyor. 2026 yazında Avrupa genelinde yaşanan rekor sıcaklıklar ve derinleşen kuraklık riski, bu tür düşük maliyetli ve doğa dostu su tutucu teknolojilerin tarımdaki kritik önemini bir kez daha gündeme taşıyor.