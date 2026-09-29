Verilere göre yaklaşık yarım su bardağı doğranmış çiğ kırmızı biberde 95 miligram C vitamini bulunuyor. Orta boy bir portakal ise yaklaşık 70 miligram içeriyor. Bu da kırmızı biberin miktarına göre oldukça güçlü bir C vitamini kaynağı olduğunu gösteriyor.

PORTAKALI GERİDE BIRAKIYOR

Kırmızı biberin öne çıkmasının nedeni yalnızca C vitamini içermesi değil. Aynı zamanda beta-karoten başta olmak üzere çeşitli antioksidanlar da barındırıyor. C vitamini ise bağışıklık sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunurken kolajen üretimi ve demirin emilimi gibi birçok süreçte görev alıyor.

C vitamini suda çözünen ve yüksek sıcaklığa karşı hassas bir vitamin olduğu için pişirme şekli de önemli. Kırmızı biber uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde içerdiği C vitamininin bir bölümü kaybolabiliyor. Bu nedenle vitaminden daha fazla yararlanmak isteyenler için çiğ veya kısa süre pişirilmiş şekilde tüketmek öne çıkıyor.

SADECE TURUNÇGİLLERDE BULUNMUYOR

Portakal ve limon güçlü C vitamini kaynakları olsa da bu vitamin yalnızca turunçgillerden alınmıyor. Kivi, çilek, brokoli ve kırmızı biber gibi birçok besin de yüksek miktarda C vitamini içeriyor.

Günlük beslenmede farklı sebze ve meyvelere yer vermek C vitamini ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırıyor. Kırmızı biber de yüksek C vitamini içeriği sayesinde bu konuda öne çıkan seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.