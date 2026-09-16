Bilimsel adı Myrciaria dubia olan camu-camu, doğal olarak Amazon havzasındaki nehir kıyıları ve su baskınlarına açık bölgelerde yetişiyor. Birkaç metre yüksekliğe ulaşabilen çalı veya küçük ağaç formundaki bitkinin 2 ila 4 santimetre büyüklüğündeki meyveleri, olgunlaşırken yeşilden kırmızı ve mor tonlarına dönüşüyor.

PORTAKALDAN 60 KAT FAZLA C VİTAMİNİ İÇEREBİLİYOR

Camu-camu'nun en dikkat çeken özelliğini meyvesindeki yüksek C vitamini konsantrasyonu oluşturuyor. Küçük boyutlarına rağmen meyvelerinde portakala kıyasla 60 kata kadar daha fazla C vitamini bulunabiliyor. Sarımsı beyaz ve sulu bir iç yapıya sahip olan meyvenin tadı ise belirgin şekilde asidik.

CAMU-CAMU NEREDE YETİŞİYOR?

Camu-camu doğal olarak Amazon bölgesinde yetişiyor ve Peru, Brezilya, Kolombiya, Ekvador ile Venezuela gibi ülkelerde bulunuyor. Meyvede C vitamininin yanı sıra farklı antioksidan bileşikler de yer alırken, bu maddelerin hücreleri oksidatif hasardan korumadaki potansiyel rolleri üzerine araştırmalar yürütülüyor.

EVDE SAKSIDA YETİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Bitki uygun şartlar sağlandığında bahçenin yanı sıra saksıda da yetiştirilebiliyor. Açık yeşil oval yapraklara ve beyaz çiçeklere sahip olan camu-camu'nun meyveleri olgunlaşma sürecinde koyu kırmızı ve mor renge ulaşıyor. Yetiştirme sırasında bol güneş alan bir konum tercih edilirken bitki kısmi gölgede de gelişebiliyor.

DİKİM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Camu-camu için nemi koruyan ancak iyi drenaj sağlayan toprak öneriliyor. Dikim sırasında kök topunun yaklaşık 2 katı genişliğinde ve çevredeki toprakla aynı seviyeyi sağlayacak derinlikte bir çukur hazırlanması gerekiyor. Ağır veya killi topraklarda drenajı artırmak için organik madde kullanılabilirken, toprağın nemini korumak amacıyla bitkinin çevresine malç uygulanabiliyor.

Dikimin ardından bitkinin iyice sulanması gerekiyor. Camu-camu nemli toprakta geliştiği için düzenli sulamaya ihtiyaç duyarken, toprağın aşırı miktarda suyla doygun hale gelmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.