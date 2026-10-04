C vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişinden kolajen üretimine, demir emiliminden hücrelerin oksidatif stresten korunmasına kadar birçok süreçte rol oynuyor. Besinlerin C vitamini miktarı çeşidine, yetiştirilme koşullarına ve tüketim şekline göre değişebilse de bazı sebzeler bu açıdan özellikle öne çıkıyor. İşte C vitamini bakımından en zengin 8 sebze...