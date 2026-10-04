C vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişinden kolajen üretimine, demir emiliminden hücrelerin oksidatif stresten korunmasına kadar birçok süreçte rol oynuyor. Besinlerin C vitamini miktarı çeşidine, yetiştirilme koşullarına ve tüketim şekline göre değişebilse de bazı sebzeler bu açıdan özellikle öne çıkıyor. İşte C vitamini bakımından en zengin 8 sebze...
8. KARNABAHAR
Karnabaharın 100 gramında yaklaşık 48 mg C vitamini bulunuyor. Listenin diğer üyelerine göre miktarı daha düşük olsa da günlük beslenmede önemli C vitamini kaynaklarından biri.
7. YEŞİL DOLMALIK BİBER
Yeşil dolmalık biberin 100 gramında yaklaşık 80 mg C vitamini bulunuyor. Bu miktarla C vitamini açısından birçok meyveyle yarışıyor.
6. BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanasının 100 gramında yaklaşık 85 mg C vitamini bulunuyor. Aynı zamanda lif, folat ve K vitamini açısından da zengin.
5. BROKOLİ
100 gram çiğ brokoli yaklaşık 89 mg C vitamini içeriyor. Ancak C vitamini ısıya duyarlı olduğundan uzun süreli pişirme miktarın azalmasına neden olabiliyor.
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4. KARALAHANA
Karalahana, C vitamini bakımından öne çıkan yeşil yapraklı sebzelerden biri. 100 gramında 90 mg'ın üzerinde C vitamini bulunabiliyor.
3. KIRMIZI DOLMALIK BİBER
Kırmızı dolmalık biberin 100 gramında yaklaşık 128 mg C vitamini bulunuyor. Ayrıca beta-karoten başta olmak üzere farklı antioksidan bileşikler içeriyor.
2. ACI BİBER
Taze yeşil acı biberin 100 gramında yaklaşık 140 mg C vitamini bulunabiliyor. Miktar biberin çeşidine ve olgunluk seviyesine göre değişiyor.
1. SARI DOLMALIK BİBER
Listenin zirvesinde sarı dolmalık biber yer alıyor. 100 gramında yaklaşık 184 mg C vitamini bulunabiliyor. Bu miktar, aynı miktardaki portakalın içerdiği C vitamininin birkaç katına ulaşabiliyor.
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