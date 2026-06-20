FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile İsveç takımları, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Hollanda 5-1 kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi. Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı. F Grubu'nun son hafta maçlarında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında sahaya çıkacak.

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