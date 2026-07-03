Son 32 turunda Portekiz ve Hırvatistan eşleşmesi, adeta 'veteranların savaşına' sahne oldu. Bir tarafta 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde Portekiz; diğer tarafta 40 yaşındaki Luka Modric liderliğindeki Hırvatistan sahne aldı... Hırvatistan'ın 53'üncü dakikada 37 yaşındaki Ivan Perisic'le bulduğu gole Portekiz; 68'de 41'lik Ronaldo'nun penaltı golüyle cevap verdi: 1-1. Sonuna 10 dakika ilave edilen karşılaşmada Gonçalo Ramos, 90+4'te kafa golüyle skoru belirleyip Portekiz'i son 16'ya taşıdı: 2-1.

İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

VAR'dan dönen goller ise karşılaşmaya adeta 'tarihi' bir hava kattı. 61'de Cristiano Ronaldo'nun golü, ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi. Normal süresine 10 dakika eklenen ikinci yarı ise bitmek bilmedi... 90+16'da Hırvat savunmacı Gvardiol ağları havalandırsa da bu gol de VAR'dan döndü, Hırvatların müthiş sevinçleri kursaklarında kaldı...

CRİSTİANO RONALDO'DAN RADİKAL KARAR

Öte yandan karşılaşmaya birkaç saat kala Marca'da yayınlanan haber, başta Portekizliler olmak üzere tüm futbolseverlerde 'bir devrin kapandığı' hissini yaşattı. Marca'nın; Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro'ya dayandırdığı habere göre 41 yaşındaki süper yıldız, milli takım kariyerini sonlandırmak üzere. Aveiro'nun sözleri şöyle: "Milli takım kariyeri yakında sona eriyor. Devam ediyorken tadını çıkarın. Güvenilir bir kaynağa göre, bu Dünya Kupası onun son dansı."