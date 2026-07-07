2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, görevinden ayrıldığını duyurdu. Martinez, "Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim. Kazanamadıktan sonra devam etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu Portekiz Milli Takımı'ndaki son maçımdı." dedi.

12. İSİM OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar 12 teknik direktör görevinden ayrıldı. Turnuvada alınan sonuçların ardından Tunus'ta iki farklı ayrılık yaşanırken; Portekiz, Almanya, Hollanda, Uruguay, Ekvador, İskoçya, Çekya, Güney Kore, Gana ve Ürdün'de de teknik adamlar görevlerini bıraktı.