Portekiz’de Ronaldo krizi artarak devam ediyor… Milli Takım kampını terk eden yıldız oyuncuyu ciddi yaptırımlar bekliyor…

6 AY MEN CEZASI RİSKİ

Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göreCristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular bir ila altı ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TALİMATTA NE YAZIYOR?

"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."

Bazı kaynaklar, yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etti.