UEFA Uluslar Ligi’nin son şampiyonu ve 2026 FIFA Dünya Kupası’nın favorilerinden Portekiz, K Grubu’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Cristiano Ronaldo’nun liderliğindeki Portekiz'de kriz patlak verdi. 41 yaşındaki oyuncu, altıncı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında oldukça silik bir performans sergileyince çatlak sesler de yükselmeye başladı.

Portekiz'de Joao Neves'in maç sonu Ronaldo hakkında yaptığı açıklamaların ardından hem takım hem de taraftar ikiye bölündü. Neves'in maç sonunda "Cristiano'nun bizim için, milli takım için ve futbol için yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak bugün onun diğerlerinden bir farkı yok. O diğerlerinden farklı değil. O da hepimiz gibi katkıda bulunmak için burada." açıklamaları olay oldu.

Joao Neves'in kadrodaki herhangi bir futbolcunun da Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarını yapabileceğini ve diğerlerinden hiçbir farkı olmayan bir oyuncu olarak nitelendirmesi üzerine João Neves'in Instagram hesabı eleştiri ve hakaret yağmuruna tutuldu.

Portekiz'de takımın kilit isimlerinden Bruno Fernandes, Joao Neves'e destek verirken krizin boyutu daha da büyüdü. Favoriler arasında gösterilen ve kupaya tatsız başlayan Portekiz'de yaşanan Ronaldo krizinin turnuva performansını olumsuz etkileme ihtimali de dillendiriliyor.