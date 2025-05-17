Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 34. ve son haftasında Sporting, konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiği ligde Sporting ile Benfica son haftaya 79'ar puanla girdi. İkili averajla önde bulunan Sporting son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaştı. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de maça ilk 11'de başladı.

Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenen Sporting puanını 82 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Braga ile 1-1 berabere kalan Benfica ise sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamladı.

Sporting Lizbon tarihinde 21'inci kez Portekiz Premier Lig kupasını müzesine götürdü. Ligde Kerem Aktürkoğlu sezonu 11 gol ve 11 asist, Orkun Kökçü de 7 gol ve 7 asistle tamamladı.

Öte yandan ligi 2'nci sırada bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı.

Sporting Lizbon, Vitoria Guimaraes'i 55'inci dakikada Gonçalves ve 82'nci dakikada Gyökeres'in attığı golle Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve Portekiz Premier Lig şampiyonu oldu.

Benfica ise Braga deplasmanında istediği sonucu elde edemedi. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Braga 24'üncü dakikada Zalazar'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Benfica'da 59'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine Bruma oyuna dahil oldu. Kırmızı-beyazlılar, 63'üncü dakikada Pavlidis'in kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Benfica ligin son haftasında puan kaybederek ligi 2'nci sırada bitirdi.