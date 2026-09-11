UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından tepki çeken bir iddia gündeme geldi.

Karşılaşmayı statta takip eden Portekizli gazeteci Nuno Luz, organizasyonda gazetecilere domuz eti içeren sandviçler ikram edildiğini iddia etti.

'TÜRKLER ÇİLEDEN ÇIKTI'

Luz, paylaşımında, “Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan ülkenin takımıyla Alvalade'de oynanan maçta gazetecilere domuz eti sandviçleri ikram ettiler. Türkler çileden çıktı. Kimse bu büyük ayrıntıyı düşünmedi” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, Galatasaray'ı takip etmek üzere Portekiz'e giden Türk basın mensupları, kendilerine sunulan sandviçlere tepki gösterdi.