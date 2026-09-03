Türklerin vize talepleri Ankara’daki Portekiz Büyükelçiliği’ne yönelirken, Portekiz ise yüzde 3.5 ile en düşük ret oranını kaydeden ülke oldu. Birçok ülkenin Schengen vizesi hangi ülkeden alındıysa önce o ülkeye gidilmesini istemesi nedeniyle kapıdan dönmemek için, Portekiz Büyükelçiliği’nden vize alanların önce Portekiz’e gitmeleri, daha sonra diğer AB ülkelerine seyahat etmeleri isteniyor.

1.2 MİLYON BAŞVURU

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye’den Schengen vize talebi için geçen yıl 1.2 milyon başvuru yapıldı. Bunun yüzde 14.6’sı reddedildi. Türkiye, başvuru sayısında 1.5 milyon olan Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 27 ile Türk vatandaşlarının vize başvurularını en çok reddeden ülkeler arasında yer aldı. Türk vatandaşları en fazla başvuruyu 311 bin ile Yunanistan’a yaptı. Bunda adalarda kapı vizesi verilmesinin etkisi oldu.

Yunanistan, adalara gelen Türk vatandaşlarına kolay vize verirken ana kara için vize isteyenlerin yüzde 38.5’ini reddetti. Yunanistan’dan sonra 218 bin başvuru ile ikinci sırada Almanya geliyor.

10 başvurudan dördünü reddetti

Danimarka 2024’te her 10 başvurudan 4’ünü reddederken bu yıl ise 45 bin başvurunun yüzde 19.1’ini reddetti. Fransa’ya 143 bin 379 başvuru yapılırken ret oranı yüzde 15.2 oldu.