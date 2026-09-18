Portekiz'in Uluslar Ligi'nde mücadele edeceği aday kadro belli oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un açıkladığı listede hem deneyimli hem de genç isimler yer aldı.
RONALDO 41 YAŞINDA MİLLİ TAKIMDA
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un kadrosuna dahil edilerek dikkat çekti. Deneyimli forvet, Portekiz formasıyla Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao da milli takım kadrosunda yer aldı.
Portekiz'in kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portekiz), Samuel Soares (Benfica) Savunma: Gonçalo Inácio (Sporting Portekiz), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)
Hücum: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).