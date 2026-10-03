Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Felipe Melo, Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sportv yayınında açıklamalarda bulunan Melo, Portekizli oyuncuların Ronaldo'ya karşı tutumlarını eleştirirken, Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye yaklaşımıyla karşılaştırma yaptı.

''ÇOK BÜYÜK FARK VAR''

Melo, "Portekizli takım arkadaşlarının Ronaldo'ya yaklaşımı ile Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye yaklaşımı arasında çok büyük bir fark var." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun rakipleri tarafından daha fazla saygı gördüğünü belirten Melo, "Cristiano'ya karşı oynayan rakiplerin ona çok daha fazla saygı gösterdiğini görüyorum. Hojlund bile Jorge Jesus'a çok kızdı, çünkü Ronaldo onun idolü. Rakiplerinin ona gösterdiği saygı, Portekiz Milli Takımı'nın kendi içinde gösterdiği saygıdan daha fazla." dedi.

"KİMSE RONALDO'NUN SEVİYESİNDE DEĞİL"

Felipe Melo, Portekizli oyunculara yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Bu doğru değil, çünkü orada kimse Ronaldo'nun seviyesinde değil. Hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde gitmesine izin verilemez."

RONALDO BEĞENDİ

Sportv, Felipe Melo'nun sözlerini içeren videoyu Instagram hesabından paylaştı. Cristiano Ronaldo ise takım arkadaşlarının eleştirildiği videoya beğeni koyarak dikkat çekti.