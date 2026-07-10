Son olarak Al Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, Roberto Martinez'in yerine Portekiz Milli Takımı teknik direktörü oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve getirildiğini federasyonun resmi sanal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadelerine yer verildi.

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Alınan sonucun ardından teknik direktör Roberto Martinez görevinden istifa etti.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRDI

71 yaşındaki Jorge Jesus 2022-23 sezonunda Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Jesus, Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Portekizli hoca kariyerinde Benfica, Sporting Lizbon, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal ve son olarak Al Nassr gibi önemli takımları çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam, kulüp kariyerinin ardından ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başında görev yapacak.