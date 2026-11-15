UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka, karşı karşıya geldi. Portekiz, milli takımı bıraktığını açıklayan Cristiano Ronaldo olmadan ilk resmi maçına çıktı. Portekizli futbolcular, Danimarka maçı öncesindeki seremoniye, milli takıma veda eden efsaneleri Cristiano Ronaldo'nun formasıyla çıktı.
Büyük krizin ardından milli formaya veda eden Ronaldo'suz ilk maçında Portekiz şok yaşadı. Sahasında taraftarının desteğini arkasına alan Portekiz, farklı mağlup oldu.
Mücadelenin 43. dakikasında Danimarka, öne geçti. Pierre Højbjerg'in penaltıdan kaydettiği gol ile ilk yarı 1-0 tamamlandı. 2. yarıda Danimarka vites yükseltti. 50. dakikada Rasmus Højlund'un kaydettiği golle Portekiz karşısında skoru 2-0'a getirdi.
Danimarka, 57. dakikada Rasmus Højlund'un kaydettiği golle Portekiz karşısında farkı 3'e yükseltti. Dakikalar 80'i gösterirken Joachim Andersen, Danimarka'nın 4. golünü kaydetti ve skoru 4-0'a getirdi.
90+3. dakikada Silva'nın kaydettiği gol skoru ilan etti ve Portekiz sahadan 4-1 yenik ayrıldı.