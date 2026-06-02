Beşiktaş, yeni hocasını aramaya devam ediyor. Başkan Serdal Adalı’nın yabancı teknik adam tercihinin ardından Avrupa semalarında uçuşa başlayan Kartal, Portekiz’den sonra rotayı İtalya’ya kırdı. Futbol Direktörü Önder Özen’in yürüttüğü operasyonda Filipe Luis ve Sergio Conceiçao isimleriyle anlaşamayan siyah-beyazlılar, İtalya’da Vincenzo Italiano’yla masaya oturacak. Özen’in yapacağı yüz yüze görüşmede 48 yaşındaki teknik adama projeler sunulacak. Son olarak Bologna’yı çalıştıran Italiano, hem Özen hem Adalı’nın takımın başında görmek istediği en ciddi isim.

HÜCUM OYNATIYOR

Vincenzo Italiano, İtalya’da son yıllarda adından söz ettiren bir teknik adam. Hücum futboluyla ön plana çıkan Italiano, Bologna ile İtalya Kupası kazandı. 48 yaşındaki hoca, Fiorentina’nın başında ise üst üste iki yıl UEFA Konferans Ligi’nde final oynadı.