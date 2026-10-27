Milli takım kampını terk etmesinin ardından ceza alan Cristiano Ronaldo'nun yeniden Portekiz Milli Takımı'na davet edileceği öne sürüldü.
Portekiz basınına göre teknik direktör Jorge Jesus, kasım ayında liglere verilecek arada Ronaldo'yu milli takım kadrosuna çağırmayı planlıyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun yeniden Portekiz formasını giymesinin beklendiği belirtildi.
CEZASI 30 EKİM'DE SONA ERECEK
Ronaldo, son milli arada Danimarka karşılaşmasında oyuna alınmamasının ardından gösterdiği tepki ve kampı terk etmesiyle gündeme gelmişti. Yaşananların ardından futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verildiği belirtilmişti.
Ronaldo'nun hak mahrumiyeti cezasının 30 Ekim 2026'da sona ereceği, 31 Ekim itibarıyla yeniden forma giyebileceği aktarıldı.