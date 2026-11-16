Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırmasının ardından annesi Dolores Aveiro'dan sert açıklamalar geldi. Aveiro, oğlunun yeterince saygı görmediğini savunurken veda töreninin zamanlamasını eleştirdi.

Törenin Ronaldo'nun ayrılığından önce yapılması gerektiğini söyleyen Aveiro'ya Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yanıt verdi.

''CRISTIANO'YU KANDIRDILAR''

Dolores Aveiro, Sporting'in de Ronaldo için bir veda töreni düzenleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cristiano'yu kandırdılar. Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim. Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak. Cristiano, milli takımda yeterince saygı görmedi.”

JESUS: AÇIKLAMALARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM

Jorge Jesus, Aveiro'nun açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

“Şimdi bir de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim de annem var. Kendisi çok değer verdiğim bir hanımefendi. Ne diyebilirim ki? Anne annedir... Açıklamalarını anlayışla karşılıyorum.”

VEDA KARARINI 5 KASIM'DA DUYURDU

Ronaldo, eylül ayında Norveç karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmasının ardından kadrodan çekilmiş, daha sonra yaptığı açıklamada futbolu bırakmayacağını belirtmişti. Yıldız futbolcu, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktalama kararını duyurdu.

Portekiz formasını ilk kez 2003 yılında giyen Ronaldo, 23 yıllık milli takım kariyerinde 234 karşılaşmada 146 gol attı. Milli maç ve gol sayılarında dünya rekorlarının sahibi olan futbolcu, Portekiz ile EURO 2016'nın yanı sıra 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını yaşadı. Ronaldo, kariyerinde beş kez de Ballon d'Or ödülünü kazandı.