Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo arasında yaşanan krizin büyümesini önlemek için araya girdi. Proença, iki taraf arasında bir toplantı düzenlemek istediğini açıkladı.

A Bola'nın haberine göre, Jorge Jesus bu teklife olumlu yanıt verdi. Ancak Cristiano Ronaldo, Proença'nın çağrısına henüz bir cevap vermedi.

Portekiz'in Norveç'i 2-0 yendiği maçta Jorge Jesus'un kadro tercihleri tartışma yaratmıştı. Jesus, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya forma vermemişti. Bu kararın ardından Ronaldo, milli takım kampını terk ettiğini duyurdu. Yıldız futbolcu, kararının nedenini daha sonra açıklayacağını belirtti.

PORTEKİZ HALKI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ronaldo'nun milli takımdan ayrılması Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Halk ikiye bölündü: Bir kesim Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savunurken, diğer kesim Jorge Jesus'un haklı olduğunu düşünüyor.

Jorge Jesus, Danimarka maçı sonrası yaptığı açıklamada, Norveç maçı sonrasında Ronaldo ile ilgili yaşananları tek tek açıklayacağını söylemişti.