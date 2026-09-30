Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun antrenmana katılmaması, Danimarka maçı öncesinde gerilimi artırdı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, yaşanan krizi çözmek için Danimarka'ya gitti.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile karşılaşacak. Ancak maç öncesinde takımda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix ve Francisco Conceição da antrenmana katılmadı.

RONALDO ANTRENMANA ÇIKMADI

Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun, bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü. Deneyimli futbolcu, karşılaşmanın ardından yapılan antrenmana çıkmayarak oteline döndü ve spor salonunda bireysel çalışma yaptı.

Ronaldo'nun bu tavrı, Portekiz'de geniş yankı uyandırdı. Gözler, milli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'a çevrildi.

FEDERASYON BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki olası gerilimi yatıştırmak için Danimarka'ya gittiği bildirildi.

Proença'nın Ronaldo, Jesus ve diğer yetkililerle görüşerek durumu değerlendirmesi bekleniyor. Portekiz'de gözler, yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

JESUS: HER GÜN KONUŞUYORUM

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, Ronaldo ile arasında herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Jesus, "Cristiano Ronaldo ile her gün, her dakika konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

RONALDO STADA GİTTİ, SONRA OTELE DÖNDÜ

Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Malmö'de de Ronaldo hareketliliği yaşandı. Yıldız futbolcu, antrenman öncesinde yaklaşık yarım saat erken stada gelerek Jorge Jesus ile kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Ronaldo, antrenmana katılmayarak yeniden otele döndü.

Ronaldo'nun Danimarka maçında forma giyip giymeyeceği ise yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.