Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı. Marca'nın haberine göre, Ronaldo'nun Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası özel uçağıyla Madrid'e gideceği belirtildi. Ronaldo'nun yaşananların ardından milli takımı bırakma kararını gözden geçireceği de aktarıldı.

Tartışma, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçın ardından başladı. Ronaldo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Jorge Jesus, hücumda João Félix ve Gonçalo Ramos'a ilk 11'de görev verdi. İki oyuncu da gol atarak Portekiz'in galibiyetinde etkili oldu.

Ronaldo, ikinci yarıda ısınmaya çıktı ancak süre alamadı ve maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo, ertesi gün yapılan antrenmanda da diğer yedek oyuncularla birlikte yer almadı.

JESUS'TAN AÇIKLAMA

Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, Ronaldo ile akşam yemekten önce görüştüğünü belirterek, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Danimarka ile oynayacağımız maç için buradayız. Burada olmamızın sebebi Ronaldo değil. Benim tek bir oyuncum yok. 23 oyuncum var. O yüzden Ronaldo hakkında 2 soru sormanıza izin vereceğim. Daha fazlasına cevap vermeyeceğim. Ronaldo ile alacağı süre konusunda bir anlaşma yaptık. Bruno Fernandes ile de yapmıştık bunu. Ronaldo ile aramızda bir sorun yok. Norveç maçında oyuna almadım evet. Hiçbir futbolcu 20-30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmezse mutlu olmaz. Hele ki Ronaldo hiç olmaz. Ronaldo da bana 'Oynamamı isterseniz oynarım, tribüne gitmemiz isterseniz tribüne giderim' demişti. Aramızda bir sorun yok. Bana saygı gösterdi. Ben kariyerim boyunca çok fazla olay yaşadım ama bundan bir hikaye yaratmaya çalışmayın. Ben de bu takımın hocasıyım. Ronaldo'ya Norveç maçında ilk 11'de olmayacağını söyledim. Eğer son 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın dedim. Herkes için geçerli. Hiçbir futbolcu benim fikrimi değiştiremez. Ne Ronaldo, ne başka kimse. Hatta hiçbir başkan. Asla!" ifadelerini kullandı.

'DANİMARKA MAÇINI KONUŞACAĞIM'

Jesus, takım içinde kriz yaşanmadığını savundu. 72 yaşındaki teknik direktör, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil." dedi.