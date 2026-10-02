Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo krizinin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile oynanan maçın ardından futbolcular, Ronaldo ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

"TALİMAT ALDIM, KONUŞAMAM"

Portekizli savunma oyuncusu Renato Veiga, basın mensuplarının Ronaldo ile ilgili sorularına, "Cristiano Ronaldo ile çok yakınım ve onu çok sevdiğimi biliyor ancak bu konu hakkında konuşmamam gerektiği talimatını aldım. Bu konuyla ilgili konuşmamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam." yanıtını verdi.

"OLAY BİZİ ETKİLEMEDİ"

Portekiz'in orta saha oyuncusu Vitinha ise, "O olayın dışında kalmaya çalışıyoruz. Maça odaklandık ve inanılmaz bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Gonçalo Ramos da, "O olay bizi etkilemedi. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bu maçta bunu başardık." dedi.

GÖZLER JESUS VE RONALDO'DA

Portekiz'in 4-2 kazandığı Danimarka maçı sonrası Ronaldo hakkında konuşmak istemeyen futbolcuların aksine, gözler teknik direktör Jorge Jesus ve Ronaldo'nun yapacağı açıklamalara çevrildi.

Danimarka maçı öncesi Portekiz Milli Takımı kampından ayrılan Ronaldo, yaşananlarla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.

JORGE JESUS: 'HER ŞEYİ SON MAÇTAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü Norveç ile oynanacak maçın ardından Ronaldo ile ilgili süreci açıklayacağını belirtti.

Jesus, "Her şeyi son maçtan sonra açıklayacağım. Uzun yıllardır futbolun içindeyim ve işlerin farklı bir yöne gitmesine neden olacak hiçbir şey yapmadığımı biliyorum." dedi.

Portekizli teknik direktör, "Norveç maçı sonrası bu konuyu konuşacağız. Bundan saklanmayacağım ya da kaçmayacağım. Cristiano'nun temsil ettiği şeyi kimse elinden alamaz. O bir ikon ve bu tartışmaya açık değil." ifadelerini kullandı.