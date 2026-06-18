Latin Amerika'nın en zengin isimlerinden biri olan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, lider kripto para birimi Bitcoin’e (BTC) olan güvenini çarpıcı bir tavsiyeyle taçlandırdı. Yatırım portföyünün %70 gibi devasa bir kısmını kripto paralarda tutan milyarder, itibari (fiat) paraların zamanla satın alma gücünü tamamen kaybedeceğini savunarak ezber bozan bir gayrimenkul karşılaştırması yaptı.

"Gayrimenkul ve Bitcoin ikili bahis şansıdır"

CoinDesk ile yaptığı son röportajda Salinas, sıradan yatırımcıların evlerindeki öz sermayeyi korumak ve büyütmek için kripto dünyasından faydalanması gerektiğini belirtti. Ünlü milyarder şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu insan için en büyük yatırım ve birikim, oturdukları evin öz sermayesidir. Bu sermayenin bir kısmını, büyük ya da küçük bir oranda Bitcoin'e dönüştürmenin bir yolunu bulun. Böylece hem gayrimenkulünüzün hem de Bitcoin varlığınızın aynı anda değer kazanacağına dair yukarı yönlü, asimetrik bir bahis oynamış olursunuz."

Salinas’a göre Bitcoin, uzun vadede gayrimenkul gibi geleneksel değer saklama araçlarından çok daha iyi performans gösteriyor. Dijital varlığa dair farkındalık arttıkça, sınırlı arza sahip olan Bitcoin’e yönelik küresel talebin de kaçınılmaz olarak katlanacağını savunuyor.

"Ancak finans uzmanları, Salinas gibi milyarderlerin kişisel servetlerinin büyüklüğü nedeniyle bu tarz yüksek riskli (asimetrik) bahisleri kaldırabileceğini, fakat küçük yatırımcılar için ev sermayesini kripto gibi yüksek volatiliteli (dalgalı) varlıklara yatırmanın büyük finansal yıkımlara yol açabileceği konusunda uyarıyor."

1976 örneği: Altın, dolar ve Bitcoin’in kıtlık savaşı

Geleneksel ve modern varlıklar arasında köprü kuran Salinas, paranın zaman içindeki değer kaybını çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi: Temmuz 1976 yılında onsu 125 dolar olan altın, bugün 4.500 doları aşmış durumda. Buna karşılık, ABD doları nakit olarak tutulduğunda 1976'daki satın alma gücünün yalnızca %15'ini koruyabiliyor.

Kıt varlıkların her zaman değerini koruma eğiliminde olduğunu hatırlatan milyarder, portföyünde altın madeni hisseleri barındırsa da Bitcoin'i bu dijital çağın "modern altını" olarak tanımlıyor.

"Bitcoin 1 milyon dolar olacak, ama ne zaman bilmiyorum"

Kısa vadeli fiyat spekülasyonlarından ve nokta atışı tarih vermekten kaçınan Meksikalı milyarder, uzun vadeli vizyonundan ise oldukça emin: "Bitcoin elbet bir gün 1 milyon dolara ulaşacak... Sadece bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum."

Not: Para birimi Bitcoin, analizlerin yapıldığı sırada 65.869 dolar seviyelerinden alıcı buluyordu.

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Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2026 tarihinde TheStreet'te PİYASALAR bölümünde yayınlanmıştır.