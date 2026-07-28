Gelişen finansal teknolojilerle birlikte nakit kullanımının yerini büyük ölçüde banka kartları ve temassız ödeme sistemleri alıyor. Günlük alışverişlerde milyonlarca kişinin tercih ettiği banka kartı kullanımı artarken, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde yapılan teknik bir hata, tüketicileri doğrudan finansal kayıplara ve güvenlik risklerine açık hale getiriyor.

Finans uzmanları, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde en sık karşılaşılan hatanın, işlem tutarının POS ekranından doğrulanmadan şifre girilmesi veya temassız okutulması olduğunu belirtti.

BANKA KARTI VE KREDİ KARTI ARASINDAKİ FİNANSAL RİSK FARKI

Uzmanlara göre banka kartı kullanımı, doğası gereği kredi kartı kullanımından farklı bir risk profili taşıyor. Kredi kartı harcamalarında bankanın sağladığı limit kullanılırken ve olası hatalı çekimlerde itiraz süreciyle tutar askıya alınabilirken; banka kartı doğrudan kullanıcının vadesiz mevduat hesabına bağlı çalışıyor.

Bu durum, POS cihazında yanlış girilen bir tutarın veya mükerrer (çift) çekimin anında kişisel hesaptan düşmesine neden oluyor. Hatalı çekilen tutarın iade süreci ise bankalar arası provizyon ve takas işlemlerine bağlı olarak günlerce sürebiliyor.

POS CİHAZLARINDA YAŞANAN TEMEL SORUNLAR

Finansal veriler ve tüketici şikayetleri incelendiğinde, ödeme noktasında öne çıkan başlıca riskler şunlardır:

Kasiyer veya işletme tarafından POS cihazına girilen rakamın tüketici tarafından kontrol edilmeden onaylanması.

İletişim kopukluğu veya cihaz hatası gerekçesiyle işlemin iptal edildiği belirtilerek kartın ikinci kez okutulması ve hesaptan çift bakiye düşmesi.

POS cihazı ekranında beliren işlem türünün (satış, iptal, iade) ve tutarının kontrol edilmemesi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Finansal okuryazarlık ilkeleri doğrultusunda, banka kartı kullanıcılarının ödeme anında dikkat etmesi gereken adımlar şunlar:

Şifre girmeden veya temassız ödeme yapmadan önce POS ekranındaki tutarın alışveriş tutarıyla eşleştiğinden emin olun.

Başarısız veya iptal edilen işlemler dahil olmak üzere POS cihazından çıkan slipleri mutlaka saklayın ve tutarları kontrol edin.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden anlık harcama bildirimlerini (SMS veya push bildirimi) aktif hale getirerek hesaptan çıkan tutarı eş zamanlı takip edin.