Alışveriş kasalarında POS cihazı ekranında beliren QR kodları telefon kamerasıyla okutmak son dönemde oldukça popüler hale geldi. Uzmanlar, fiziksel kartı POS cihazına basitçe dokundurmak (temassız ödeme) varken, ekrandaki QR kodu okutmayı tercih etmenin hem güvenlik açıklarına hem de kasada ciddi zaman kayıplarına yol açtığı konusunda uyarıyor.

TEMASSIZ ÇİP GÜVENLİĞİ VE QR KOD FARKI

Fiziksel banka veya kredi kartınızı POS cihazına yakınlaştırdığınızda, kartın içerisindeki EMV çipi devreye girer. Bu çip, POS cihazıyla uçtan uca şifreli ve kapalı bir devre üzerinden haberleşir. İşlem doğrudan banka altyapısıyla donanımsal olarak gerçekleştiği için araya üçüncü bir yazılımın veya zararlı bağlantının girmesi imkansızdır.

Buna karşın POS ekranındaki QR kodu okuttuğunuzda işlem donanımsal olmaktan çıkıp yazılımsal bir sürece dönüşür. Telefonunuzun kamerası, banka uygulamanız ve internet bağlantınız aynı anda devreye girer. Bu durum, siber saldırganların "yazılımsal açıklar" ve "sahte arayüz yönlendirmeleri" ile işlem arasına sızma riskini artırır.

ŞEBEKE KESİLİRSE ÖDEME İPTAL

Kartınızı POS cihazına okuturken telefonunuzun çekip çekmediğinin hiçbir önemi yoktur; çünkü ödeme işlemi POS cihazının kendi hattı (GPRS/İnternet) üzerinden yürür. Ancak POS cihazındaki QR kodu telefonunuzla okuturken, telefonunuzun aktif bir mobil veri (internet) bağlantısına ihtiyacı vardır. Bodrum katlardaki mağazalarda, otoparklarda veya şebekenin kilitlendiği kalabalık alışveriş merkezlerinde telefon internete bağlanamadığı için POS ekranındaki QR kod okunsa bile ödeme tamamlanamaz. Telefonunuzun şarjının bitmesi veya kameranın odaklanamaması da cabası.

POS CİHAZINDA EN GÜVENLİ VE HIZLI YOL YİNE "TEMASSIZ KART"

Siber güvenlik uzmanları ve finans analistleri, POS cihazlarında sunulan QR kod seçeneğinin yalnızca "kartın evde unutulduğu" acil durumlar için bir B planı olarak tasalandığını vurguluyor.

Kasanın başında hem kişisel finansal verilerinizi korumak hem de zamandan kazanmak için POS cihazına kartı dokundurarak (NFC/Temassız) ödeme yapmanın en güvenli ve en pratik yöntem olduğu belirtiliyor.