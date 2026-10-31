Daily Mail'de yer alan habere göre, incelenen tek bir poşet çayın içeceğe 2.500 adede kadar mikroplastik parçacığı bıraktığı tespit edildi.

Tespit edilen parçacıkların tamamının, bazı filtrelerin imalatında kullanılan bir plastik türü olan poliamid lifleri olduğu belirlendi. Araştırmada yalnızca 100 mikrometreden büyük parçacıkların ölçülebildiği, bu eşiğin altındaki boyutların sayıma dahil edilmediği bildirildi.

Dökme çay üzerinde yapılan incelemede ise kilogram başına 146 ila 1.178 mikroplastik parçacığına rastlandı. Bu veriye göre, iki gramlık standart bir porsiyon dökme çayda yaklaşık 0,3 ila 2,4 parçacık bulunuyor.

BİSFENOL A (BPA) VE FİTALAT RİSKİ

Araştırma kapsamında incelenen plastik poşet çay örneklerinin tamamında mikroplastiğin yanı sıra bisfenol A (BPA) ve fitalat esterleri saptandı.

Modelleme sonuçlarına göre, tek bir fincan poşet çaydan vücuda giren BPA oranı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından belirlenen günlük tolere edilebilir limitin %4,55'i ile %21,70'i arasında değişiyor. Uzmanlar, BPA'nın gıda ve ambalajlar gibi farklı kaynaklardan da vücuda alındığına dikkat çekerek özellikle çocuklar ve hamile kadınlar açısından bu durumun risk teşkil edebileceğini belirtti.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE ÖNERİLER

Çalışma, plastik poşet çay tüketiminin doğrudan belirli bir hastalığa yol açtığını kanıtlamamakla birlikte potansiyel maruziyeti belgeliyor.

Araştırmacılar, maruziyeti en aza indirmek için şu uyarılarda bulundu:

Poşet çay yerine dökme çay tercih edilmesi,

Demleme sürecinde metal veya seramik filtrelerin kullanılması,

Sıcak sıvıyla temas ettiğinde milyonlarca mikroplastik ve nanoplastik salımı yapan tek kullanımlık plastik bardakların kullanılmaması.

Çalışmada ayrıca mikroplastiklerin yalnızca ambalajdan kaynaklanmadığı; çay yapraklarının yetiştirilme, toplanma ve işlenme aşamalarında çevresel etkenlerle de kirlenebileceği ifade edildi.