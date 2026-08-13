İspanya ve Almanya’dan bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü ve Chemosphere dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, poşet çayların sıcak suyla teması halinde suya milyarlarca nano boyutta parçacık bıraktığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında piyasada yaygın olarak bulunan naylon-6, polipropilen ve selüloz biyo-bazlı polimerden üretilen 300 çay poşeti, 95 derece sıcaklıktaki suda test edildi.

Elde edilen verilere göre; Polipropilen poşetler, mililitre başına 1,2 milyar parçacık yayarak en yüksek salınımı gerçekleştirdi.

Selüloz bazlı poşetler, mililitre başına 135 milyon parçacık saldı ancak bu parçacıkların boyutu polipropileninkilere kıyasla iki kat daha büyük ölçüldü.

Naylon-6 poşetler ise mililitre başına 8,18 milyon parçacıkla en az salınım yapan malzeme oldu.

İNSAN HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İNCELENDİ

Araştırma ekibi, tespit edilen parçacıkların insan bağırsak hücreleri üzerindeki etkisini anlamak amacıyla 24 saatlik bir kültür testi uyguladı. İncelemelerde parçacıkların hücre çekirdekleriyle etkileşime girdiği saptandı. Buna karşın maruz kalan hücrelerde doğrudan ölçülebilir bir hasar veya ekstra reaktif oksijen üretimi gözlenmedi.

Uzmanlar, bugüne kadar poşet çay kullanımına bağlı organ hasarı veya kanser riskinde artış olduğuna dair somut bir epidemiyolojik kanıt bulunmadığını belirtirken, plastik esaslı bu malzemelerin çevrede tamamen zararsız şekilde yok olup olmadığı konusundaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.