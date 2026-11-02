Milyonlarca insanın gün içinde pratikliği nedeniyle sıklıkla tükettiği poşet çaylarla ilgili uluslararası bir araştırma, mutfaklardaki gizli tehlikeyi gözler önüne serdi. İngiltere ve İran’da görev yapan bilim insanlarının 19 farklı bilimsel çalışmayı inceleyerek gerçekleştirdiği kapsamlı analiz, her yudumda vücuda nelerin girdiğini ortaya koydu. Kaynar suya bırakılan tek bir poşet çayın fincana tam 14,7 milyar mikro ve nanoplastik parçacık saldığı saptandı.

KAYNAR SUYLA TEMAS ETTİĞİ AN YAYILIYOR

Dünyaca ünlü tıp ve gıda yayını Food Chemistry dergisinde yayımlanan çarpıcı rapor, özellikle naylon ve PET materyalden üretilen şeffaf fileli çay poşetlerinin tehlikesine odaklandı. Yapılan laboratuvar testlerinde, soğuk haldeyken yaklaşık 1,3 milyar plastik parçacık barındıran poşetlerin, kaynar suyla temas ettiği anda reaksiyona girdiği görüldü. Sıcak suyun etkisiyle parçalanan poşetler, tek bir fincana 2,3 milyon mikroplastik ve gözle dahi görülemeyecek boyutta 14,7 milyar nanoplastik saçıyor.

İÇİNDEN 1 MİLYON PLASTİK PARÇACIK ÇIKTI

Araştırmacılar, çay bazlı tüm içeceklerde belirli oranlarda partikül bulunduğunu ancak hazır sallama poşet çayların bu oranı akılalmaz boyutlara taşıdığını kaydetti. Çantada taşınan veya ofislerde sıkça tüketilen polipropilen içerikli poşetlerin, litre başına 1 milyona varan plastik salınımıyla potansiyel sağlık risklerine davetiye çıkardığı vurgulandı.

UZMANLAR ALARM VERDİ

Vücutta birikerek organlara kadar sızabilen plastik tehdidine karşı bilim insanları en kritik adımı açıkladı. Poşet çay kullanımının tamamen bırakılması gerektiğini belirten araştırmacılar, geleneksel yaprak (dökme) çaya geri dönülmesini tavsiye etti. Plastik bazlı file poşetler yerine tamamen doğal kağıt filtrelerin tercih edilmesinin riski azaltabileceğini aktaran uzmanlar, iki hayati kuralın daha altını çizdi: Çayı asla mikrodalga fırında ısıtmamak ve demlerken mutlaka filtrelenmiş su kullanmak.