Science & Vie dergisinin haberine göre, Cambridge Üniversitesi ve İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nden (CSIC) bilim insanları, balmumu güvesi larvalarının polietileni yalnızca kemirmekle kalmayıp uzun moleküler zincirlerini de parçaladığını ortaya koydu.

2017'de Current Biology dergisinde yayımlanan bu keşif, biyolog ve amatör arıcı Federica Bertocchini'nin kovan temizliği sırasında plastik poşete koyduğu larvaların dakikalar içinde poşeti delip kaçmasıyla tesadüfen gerçekleşti.

Laboratuvar deneylerinde standart bir market poşetine yerleştirilen 100 larva, 40 dakikada delikler açtı ve 12 saatte 92 miligram plastik tüketti. Bir yıl önce keşfedilen bir bakterinin günde yalnızca 0,13 miligram plastik parçalayabildiği belirtilirken, süreç sonunda etilen glikol oluşması plastiğin başka bir kimyasal bileşiğe dönüştüğünü kanıtladı.

ENZİMLER TÜKÜRÜKTE TESPİT EDİLDİ

Dünyada yılda yaklaşık 80 milyon ton üretilen ve doğada çözünmesi 400 yılı bulabilen polietilene karşı mevcut biyolojik yöntemlerin yetersiz kalması, bu araştırmayı kritik hale getirdi. Bilim insanları, ezilmiş larvalardan elde edilen macunun bile plastiği etkilediğini görerek sürecin kimyasal olduğunu doğruladı ve bunu larvaların doğal besini olan balmumu ile polietilenin benzer karbon bağlarına sahip olmasına bağladı.

BÖCEKLERE İHTİYAÇ DUYMADAN GERİ DÖNÜŞÜM YAPILABİLİR

Araştırmacılar, keşiften beş yıl sonra larvaların tükürüğünde oda sıcaklığında polietilenin oksidasyonunu başlatan Demetra ve Ceres adlı iki enzim buldu. Büyük ölçekli atıkların doğrudan larvalarla temizlenmesi mümkün olmadığından, uzmanlar böceklere ihtiyaç duymadan geri dönüşüm yapabilmek için bu enzimleri laboratuvar ortamında üretmeyi hedefliyor.