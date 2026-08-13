Gana’nın başkenti Akra’da her gün oluşan yüzlerce tonluk plastik atık, Ashaiman bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde ekonomik ham maddeye dönüştürülüyor. Nelplast şirketinin kurucısı Nelson Boateng, toplanan plastik poşet ve ambalaj atıklarını çimento veya asfalt zifti kullanmadan kaldırım taşı haline getiriyor.

Başkent Akra günde yaklaşık 3 bin ton katı atık üretiyor; bunun 300 ila 450 tonunu plastikler oluşturuyor. Gana Ulusal Plastik Eylem Ortaklığı (NPAP) verilerine göre ülke genelinde günlük 5 bin tonu bulan plastik atığın yalnızca %5’i geri dönüştürülebiliyor; geriye kalanı çevreye yayılıyor veya yakılıyor.

FİYAT AVANTAJI SAĞLIYOR

Sokak toplayıcılarından kilo başına ödemeyle alınan plastikler; kırma, yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından kumla karıştırılıyor. Özel ekstrüder makinelerinde 150-220 derece arasında eritilerek macun kıvamına getirilen malzeme kalıplara presleniyor.

Çimento, bitüm veya çakıl içermeyen Nelplast bloklarının tanesi 1 dolara mal olurken, geleneksel beton bloklar 1,50 dolara satılıyor. %30 daha ucuz olan bu zemin kaplamaları; bakanlık binalarının önü, kilise avluları ve konut alanlarında kullanılıyor.

PLASTİK KATKILI YOLLAR YAPILDI

Fabrikaya plastik sağlayan 500'den fazla toplayıcının %60'ını kadınlar oluşturuyor. İthal makine parçalarının yüksek maliyeti nedeniyle mevcut üretim günlük 200 ila 2.000 kilo plastik işleme seviyesinde kalıyor.

Plastiğin altyapıda kullanımı ilk olarak 2001'de Hindistan'da geliştirildi ve ülkede 96 bin kilometreden fazla plastik katkılı yol yapıldı ancak Hindistan plastiği asfalta karıştırırken, Nelplast asfaltı tamamen ortadan kaldırıyor.

Uzmanlar, teknolojinin henüz yeni olması nedeniyle plastik kaplı yolların uzun vadeli dayanıklılık verilerinin henüz kesinleşmediğini ve bunun kalıcı bir çözümden ziyade atık yönetiminde yardımcı bir adım olduğunu belirtti.