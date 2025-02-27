Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş kız bebeği iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan kişinin annesi A.S. olduğu belirlendi. Cani anne ile ona yardım eden şüphelilerden Ö.O. yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 21 Şubat’ta Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü kırsalında çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

CANİ ANNE İPLE BOĞUP, CESEDİNİ ARAZİYE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı.

A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. A.S.’nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., ‘Kasten öldürme’ suçundan, Ö.O. ise ‘Suç delillerini yok etme’ suçundan tutuklandı. H.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.