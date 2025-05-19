İtalya'nın Reggio Emilia bölgesinde yaşanan dokunaklı bir olay, vicdanın bazen zamanla yerini bulduğunu bir kez daha gösterdi.

N1'nin haberine göre üç yıl önce, park halindeki bir aracın dış aynasına zarar veren kimliği belirsiz bir kişi, sonunda özür dilemek için harekete geçti.

Bir mahalle sakini, posta kutusunda alışılmadık bir paket buldu: İçinde 50 avro ve el yazısıyla yazılmış bir özür mektubu bulunan bir zarf. Gönderen ise, yıllar önce arabasına yanlışlıkla zarar veren kişi.

Olay, 2021 yılında, Reggio Emilia şehir merkezine yakın bir noktada meydana geldi. Park halindeki aracın dış aynası kırılmıştı. Ancak o dönemde, suçlu ortada yoktu; ne bir tanık, ne bir iz, ne de bir not bırakılmıştı. Dava, çözülemeyen birçok olaydan biri olarak kayıtlarda kaldı.

Üç yıl sonra ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Posta arasında, araç sahibi, basit bir İtalyanca ile yazılmış bir mektup buldu: "Merhaba hanımefendi, birkaç yıl önce arabanızın aynasını kırdım. Üzgündüm. Şimdi temizlikçi olarak çalışıyorum ve size dış ayna için para veriyorum. Özür dilerim."

Bu jest, araç sahibini derinden etkiledi. "Bu kişiyle tanışmak isterim. Uzun bir aradan sonra, birinin bir yanlışı düzeltme ihtiyacı hissetmesi beni çok etkiledi. Günümüzde bunu pek sık görmüyorsunuz" dedi yerel medyaya.

Mektup sosyal medyada kısa sürede olumlu tepkilere yol açtı. Birçok kişi, dil bilgisi hataları bulunduğu için yazının yabancı bir kişiye ait olabileceğini düşündü. Ancak, önemli olanın mükemmel bir dil kullanımı değil, eylemin kendisi olduğu vurgulandı. Maddi olarak mütevazı bir jest olsa da, sembolik anlamı büyük bir değer taşıyor.