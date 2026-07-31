Fransa'nın Otterau kasabasında postacılık yapan Ferdinand Cheval, 1879-1912 yılları arasında mesai sonrası topladığı taşlarla hiçbir teknik eğitim almadan "İdeal Saray" adını verdiği yapıyı inşa etti. Toplam 93 bin saatlik çalışmayla tamamlanan bina, günümüzde ülkenin en çok ziyaret edilen koruma altındaki simge anıtları arasında yer alıyor.

SARAYIN İNŞA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

1879 yılında posta dağıtımı sırasında dikkatini çeken bir taşla çalışmaya başlayan Cheval, 33 yıl boyunca her gün topladığı materyalleri önce ceplerinde, ardından sepet ve el arabasıyla taşıdı. Gündüz mesaisinin ardından geceleri gaz lambası ışığında çalışan postacı; sadece taş, kireç ve çimento kullanarak yapıyı 1912 yılında tamamladı.

MİMARİ İLHAM NEREYE DAYANIYOR?

Cheval'in mesleği gereği dağıttığı kartpostallardan esinlenerek tasarladığı yapı; Hindu tapınakları, orta çağ kaleleri, İsviçre dağ evleri ve Arap camilerinin mimari unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Dış cephelerinde hayvan heykelleri ve dekoratif figürlerin yer aldığı eser, ilerleyen yıllarda Pablo Picasso ve André Breton gibi sanatçıların da dikkatini çekti.

YAPININ BUGÜNKÜ STATÜSÜ NEDİR?

Sarayın içine defnedilme talebi resmi makamlarca reddedilen Cheval, 74 yaşında yerel mezarlıkta kendi anıt mezarını inşa etmeye başladı ve 1924 yılındaki ölümüne kadar çalışmayı sürdürdü. Günümüzde "İdeal Saray" adı altında Fransa'nın ulusal anıt statüsünde bulunan kompleks, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turisti çekmeye devam ediyor.