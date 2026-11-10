Mount Holly kasabasında yaşanan olayda, hayatını kaybeden üç kişinin kardeş olduğu belirlendi. Kapıya bırakılan notu kimin yazdığı ise henüz bilinmiyor.

POSTACININ DİKKATİNİ ÇEKEN GİZEMLİ NOT

6 Kasım'da Winding Way Caddesi'ndeki adrese posta dağıtımı yapan Dom Clements, evin posta kutusunun şeffaf bantla kapatıldığını fark etti. Kapının yanında ise aynı bantla tutturulmuş, üzerinde İngilizce "9-1-1 Inside" (İçeride acil bir durum var, polisi arayın) yazan bir not bulunuyordu.

Notun altında gözleri çarpı işaretiyle çizilmiş iki üzgün yüz vardı. Clements, mesajın sokaktan kolayca görülemeyen bir noktaya bırakıldığını, bu nedenle özellikle kendisinin fark etmesi için hazırlanmış olabileceğini düşündü.

Komşulardan biriyle görüştükten sonra acil yardım hattını arayan postacının ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

ÜÇ KARDEŞİN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANMADI

Eve giren polisler, iki erkek ve bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Komşular, hayatını kaybedenlerin 60'lı yaşlarında iki erkek kardeş ile kız kardeşleri olduğunu ve uzun yıllardır aynı evde yaşadıklarını anlattı.

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre evde dört kardeş yaşıyordu ve aile üyeleri komşularıyla fazla görüşmüyordu. Kapıdaki notta iki yüz çizimi bulunmasına rağmen evden üç kişinin cesedinin çıkması da dikkat çekti.

Burlington County Savcılığı ve Mount Holly Polis Departmanı tarafından yürütülen soruşturmada, notun kim tarafından bırakıldığı henüz belirlenemedi. Üç kişinin ölüm nedeni de açıklanmazken yetkililer, bölge halkına yönelik devam eden bir tehlike bulunmadığını bildirdi.